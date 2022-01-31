اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يناير 2022 03:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إيبارشية المنصورة تعلن ترتيبات الخدمة فى ظل ارتفاع أعداد إصابات كورونا

الإثنين، 31 يناير 2022 01:35 م
إيبارشية المنصورة تعلن ترتيبات الخدمة فى ظل ارتفاع أعداد إصابات كورونا كنيسة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الأنبا داود أسقف المنصورة للأقباط الأرثوذكس ترتيبات الخدمة فى ايبارشية المنصورة تزامنا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد. 

 

وقال الأنبا داود فى بيان له: نظرا للارتفاع الشديد فى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ومعدل الإصابات بإميكرون تقرر إيقاف جميع خدمات مدارس الاحد والاجتماعات بدء من اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين على أن يتم تقييم الوضع حينها.

 

وأوضح خلال بيانه استمرار جميع القداسات كما هى أيام السبت والأحد والأربعاء مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية. 

 

وكان الأنبا أكسيوس أسقف كنائس عين شمس والمطرية، فى وقت سابق، فى وقت سابق ترتيبات الكنائس بالمنطقة تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

 

وقال أسقف كنائس عين شمس فى بيان له، نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والحالة والجو والمساعدة لانتشار العدوى الفيروسية فقد قررنَا بدءَا من الجمعة 28 يناير ولحين تحسين الأوضاع الاكتفاء بقداسى الجمعة والسبت والأحد بالإضافة لقداس يوم الأربعاء.

 

وتابع الأسقف أكسيوس، إيقاف كل أنشطة التربية الكنسية واجتماعات الخدمة واجتماعات المراحل والمسرح والكورال ومدرسة الشمامسة والرحلات والمؤتمرات، وكذلك إيقاف جميع الاجتماعات الروحية بالكنيسة على كافة مستوياتها بما فيها اجتماع الأسرة واجتماع درس الكتاب، لافتًا إلى عدم التواجد بعد القداسات وفى حوش الكنيسة بنصف ساعة، مع استمرارية عمل الحضانة والمشغل، ومكتبات الكنيسة مُتخذين كافة الإجراءات الاحترازية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه المنصوره

الاقباط الارثوذكس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسيوط يزور مطرانيات الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية الثانية بحى شرق

الأحد، 30 يناير 2022 12:33 م

تعرف على تاريخ الكرسى البطريركى فى كنيسة الروم الأرثوذكس

الإثنين، 24 يناير 2022 05:00 ص

بطريرك الروم الأرثوذكس يستقبل رئيس أساقفة سيناء بالمقر البطريركى بالقاهرة

الأربعاء، 19 يناير 2022 11:19 ص

بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس: حريق كنيسة الأنبا انطونيوس نتيجة ماس كهربائي

الإثنين، 17 يناير 2022 03:57 م

الأقباط الأرثوذكس بالسويد يصلون قداس العيد بحضور شعبى لأول مرة منذ جائحة كورونا

الأحد، 09 يناير 2022 11:50 ص

الرئيس السيسى يهنئ طائفة الأرمن الارثوذكس بعيد الميلاد المجيد

الخميس، 06 يناير 2022 01:21 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة