إيبارشية المنصورة تعلن ترتيبات الخدمة فى ظل ارتفاع أعداد إصابات كورونا

كتب: محمد الأحمدى

أعلن الأنبا داود أسقف المنصورة للأقباط الأرثوذكس ترتيبات الخدمة فى ايبارشية المنصورة تزامنا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا داود فى بيان له: نظرا للارتفاع الشديد فى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ومعدل الإصابات بإميكرون تقرر إيقاف جميع خدمات مدارس الاحد والاجتماعات بدء من اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين على أن يتم تقييم الوضع حينها.

وأوضح خلال بيانه استمرار جميع القداسات كما هى أيام السبت والأحد والأربعاء مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وكان الأنبا أكسيوس أسقف كنائس عين شمس والمطرية، فى وقت سابق، فى وقت سابق ترتيبات الكنائس بالمنطقة تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وقال أسقف كنائس عين شمس فى بيان له، نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والحالة والجو والمساعدة لانتشار العدوى الفيروسية فقد قررنَا بدءَا من الجمعة 28 يناير ولحين تحسين الأوضاع الاكتفاء بقداسى الجمعة والسبت والأحد بالإضافة لقداس يوم الأربعاء.

وتابع الأسقف أكسيوس، إيقاف كل أنشطة التربية الكنسية واجتماعات الخدمة واجتماعات المراحل والمسرح والكورال ومدرسة الشمامسة والرحلات والمؤتمرات، وكذلك إيقاف جميع الاجتماعات الروحية بالكنيسة على كافة مستوياتها بما فيها اجتماع الأسرة واجتماع درس الكتاب، لافتًا إلى عدم التواجد بعد القداسات وفى حوش الكنيسة بنصف ساعة، مع استمرارية عمل الحضانة والمشغل، ومكتبات الكنيسة مُتخذين كافة الإجراءات الاحترازية.