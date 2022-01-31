إنشاء ممشى المنصورية السياحى ليضاف للطرق المطورة فى الجيزة

كتب: سيد الخلفاوى

تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير الميادين والشوارع فى إطار خطة التطوير الشاملة التى تشهدها العديد من القطاعات.

ونفذت محافظة الجيزة أعمال تطوير شامل لطريق وممشى المنصورية ليظهر بشكل حضارى وذلك بعد سنوات من تراكم المخلفات وظهور الطريق يشكل غير لائق وياتى ذلك بالتوازى مع أعمال التطوير التى يشهدها امتداد طريق المنصورية بنطاق حى الهرم وكرداسة.

وشملت أعمال التطوير التى شهدها الممشى السياحى بطول 1200م دعمه بمسطحات خضراء واشجار ومقاعد للجلوس ليكون متنفس للمواطنين وأعمدة إنارة ديكورية وتحقيق تنسيق عام ورؤية حضارية للممشى بالإضافة إلى تركيب انترلوك وارصفه للمشاة وانشاء اكشاك حضارية ونقاط خدمية للمواطنين ولتحقيق عائد استثمارى ويأتى ذلك استكمالا لأعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات بمحافظة الجيزة.

وشملت مكونات مشروع التطوير إنشاء 5 برجولات و10 أكشاك ومطاعم حضارية و52 مقعدا خرسانيا و120 عامود إنارة جمالى.

ويذكر أنه خلال الشهور الماضية حقق الطريق نجاح كبير فى امتصاص الكثافات المرورية للقادم من شارع الأهرام حيث يعد أحد التحويلات المرورية البديلة لأعمال الغلق التى شهدها شارع الأهرام لتنفيذ مشروع الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق ومساهمته فى تحويل حركه سير المركبات إلى محور محمد أنور السادات.