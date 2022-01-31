إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل أموال بزفتى فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة نقل أموال على طريق زفتى _ ميت بره دائرة قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفى زفتى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم زفتى بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق زفتى ميت بره.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة نقل أموال على الطريق وسقوطها في مجرى مائي، واسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.