اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يناير 2022 03:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل أموال بزفتى فى الغربية

الإثنين، 31 يناير 2022 02:22 م
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل أموال بزفتى فى الغربية انقلاب سيارة نقل الأموال بزفتى
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة نقل أموال على طريق زفتى _ ميت بره دائرة قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفى زفتى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم زفتى بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق زفتى ميت بره.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة نقل أموال على الطريق وسقوطها في مجرى مائي، واسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.


مدير أمن الغربية

زفتى

انقلاب سيارة نقل أموال بزفتي

مستشفى زفتى العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة