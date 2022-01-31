إصابة تاجر عقارات في المنصورة بطلقتين ناريتين على يد مجهول

الدقهليه شريف الديب

أصيب تاجر عقارات في مدينة المنصورة بطلقتين ناريتين على يد مجهول، أثناء تواجده فى شارع الترعة بمدينة المنصورة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ في المنصورة، بوصول شخص مصاب بطلق ناري فى البطن والقدم، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه تاجر عقارات ، وأثناء تواجده بشارع الترعة بمدينة المنصورة ، قام مجهول باطلاق النار عليه وفر هاربا.

وتم نقله إلى المستشفي لتقديم الإسعافات له وعلاجه، و جاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وعلى الجانب الآخر تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية، و رئيس مباحث قسم أول المنصورة ، لكشف ملابسات الحادث ، وضبط المتهم المتورط فى الواقعة والسلاح المستخدم ، وقد أشارت التحريات الأولية إلى وجود خلاف بين المجني عليه و أحد الأشخاص ، وجاري التحقق من تلك الواقعة.



