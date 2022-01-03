وأوضحت المراكز - في بيان اليوم الاثنين- أن نسبة تحصين سكان أفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وصلت إلى 8.8%، وتلقى نحو 13.14% جرعة واحدة الأمر الذي يشير لاستمرار تباطؤ عملية التحصين.



وحول ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الأفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.



يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم كافة دول القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.