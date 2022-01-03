اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 12:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

9 ملايين و450 ألفا إجمالي إصابات كورونا فى إفريقيا

الإثنين، 03 يناير 2022 12:00 ص
9 ملايين و450 ألفا إجمالي إصابات كورونا فى إفريقيا كورونا فى إفريقيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل إجمالي إصابات القارة الأفريقية 9 ملايين و450 ألفا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و228 ألف وفاة وسط تعافي 8 ملايين و530 ألف شخص.


وذكر بيان صادر اليوم بلوغ نسبة تحصين سكان أفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 8.8 % فقط بينما تلقى نحو 13.14 % جرعة واحدة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.


وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الأفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.


يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة بلدان القارة السمراء على تحسين المراقبة والاستجابة للطواريء والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى لبناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.


إفريقيا

كورونا

كورونا فى إفريقيا

فيروس كورونا

إصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة