اليوم السابع
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6 خطوات اتبعتها وزارة الكهرباء لتقليل نسب الفقد بالشبكة...اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 يناير 2022 06:00 ص
6 خطوات اتبعتها وزارة الكهرباء لتقليل نسب الفقد بالشبكة...اعرف التفاصيل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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خطوات هامة اتبعتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقليل نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي أو عن المشاكل الفنية، وفيما يلي الآليات التي اتبعتها الوزارة لضبط سارقى التيار الكهربائي : 
 
1- استخدام حق الضبطية القضائية لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.
 
2-  المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.
 
3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين وتصوير أى تلاعب وإرساله مباشرة.
 
4- يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت تلاعبه فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك او التوصيل للغير او للنفس.
 
5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".
 
6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات مسبوقة الدفع

سرقات التيار الكهربائي

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