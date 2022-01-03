6 آلاف و562 إصابة جديدة بكورونا.. إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية منذ سبتمبر

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 6 آلاف و562 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية هي الأعلى منذ 20 سبتمبر الماضي.

وحسب موقع سبوتنيك، معدل الإصابات المؤكدة واصل الارتفاع حيث سجل 4.83% من إجمالي من أجروا فحوصات كورونا، وهو المعدل الأعلى منذ منتصف سبتمبر.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء أمس الأحد، الموافقة على جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم في الستين من العمر وما فوق، والطواقم الطبية.

وتوقع بينيت أن تشهد إسرائيل قفزة كبيرة في أعداد المصابين بكورونا في ذروة الموجة الخامسة من الوباء التي تشهد تفشي متحور أوميكرون، وقدّر أنه "بحلول نهاية الأسبوع سوف نجتاز 20 ألف إصابة مؤكدة يوميا.. وقد نتخطى حاجز الـ 50 ألفا".