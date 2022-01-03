300 ألف طفل يتلقون الجرعة الأولى من لقاحات كورونا فى إيطاليا

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الإيطالية أنها أعطت الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لوباء كورونا لأكثر من 300 ألف طفل ضمن الفئة العمرية 5-11 عامًا، ما يعادل نسبة 8.2% من هذه الشريحة، حسبما نقلت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

ووفق التقرير الأسبوعي للمفوض الخاص للطوارئ الصحية، فإن النسبة ترتفع إلى 11.59% إذا تم الاخذ في الاعتبار أيضًا أولئك الذين تم شفاؤهم في غضون الأشهر الست الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا بانتظار الجرعة الأولى يبلغ عددهم ثلاثة ملايين 232 ألفا و473.

وكان رئيس إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا، فى خطابه الأخير عن التطعيم لوقف وباء فيروس كورونا وتقليل حدة الأعراض، فى ظل الزيادة السريعة فى الحالات فى البلاد وإحجام البعض عن التطعيم، وذلك قبل انتهاء ولايته فى فبراير.

وقال ماتاريلا: "في هذه الساعات ، التي أصبحت فيها العدوى مصدر قلق مرة أخرى ، تزداد مستويات الاهتمام بسبب ظهور متغيرات من فيروس كورونا ومن الممكن ملاحظة شعور معين بالإحباط" بين السكان.

وأضاف: "يجب ألا نسمح للهزيمة بأنفسنا ، لقد تم إنجاز الكثير ، فاللقاحات عنصر ثمين لأنها تدافع عنا ضد الأذى والمخاطر التي تتعرض لها أنفسنا والآخرين، إن إضاعة هذه الفرصة يعد إهانة لمن لم يحصل عليها".

جاءت كلماته بعد ساعات من إعلان رئيس المعهد العالي للصحة ، سيلفيو بروسافيرو ، أن 3.4 مليون إيطالي لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وأشاد ماتاريلا بالعمل الدؤوب للعاملين في مجال الصحة في العامين الماضيين ومسؤولية وتضامن الإيطاليين ، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي أصابت الشباب بشدة ، الذين يجدون صعوبة في "بناء أسرة ومستقبل".