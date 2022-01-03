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14 مليون دولار واردات مصر من التونة سبتمبر الماضى

الإثنين، 03 يناير 2022 01:00 ص
14 مليون دولار واردات مصر من التونة سبتمبر الماضى التونة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من التونة سجلت ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات الإجمالية من "التونة المحضرة أو المحفوظة كاملة" نحو 14 مليون و552 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت 12 مليون و354 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 2 مليون و198 ألف دولار.

 

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من التونة جاءت ضمن قائمة أهم السلع المصرية من السلع الغذائية والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 696 مليون و437 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضي، مقابل 914 مليون و245 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 217 مليون و808 ألف دولار، حيث تضمنت القائمة كلا من الأجبان بقيمة بلغت 5 ملايين و822 ألف دولار فى سبتمبر الماضي، مقابل 3 ملايين و199 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، يليها واردات مصر من الجمال وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 14 مليون و475 ألف دولار فى سبتمبر الماضي، مقابل مليون و664 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 12 مليون و811 ألف دولار.

 

وشملت قائمة الواردات المصرية من السلع الغذائية كلا من زيت نخيل بقيمة بلغت 83 مليون و826 ألف دولار، مقابل 39 مليون و475 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 44 مليون و351 ألف دولار.

 

وسجل العجز فى الميزان التجارى قد شهد تراجعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الماضى حيث سجل 2.39 مليار دولار، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 22.5%، وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 36.6%، حيث بلغت 3.45 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.


واردات مصر

التونة

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

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