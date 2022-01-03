اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 02:02 م
أكرم القصاص
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100 لوحة لحياة كريمة.. افتتاح معرض الفن التشكيلي "مصر بتتغير للأحلى" بقصر الثقافة سوهاج

الإثنين، 03 يناير 2022 12:51 م
100 لوحة لحياة كريمة.. افتتاح معرض الفن التشكيلي "مصر بتتغير للأحلى" بقصر الثقافة سوهاج افتتاح معرض الفن التشكيلى
سوهاج محمود مقبول

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افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، معرض الفن التشكيلي بقصر ثقافة سوهاج، تحت عنوان "مصر بتتغير للأحلى"، كأول معرض فن تشكيلي يرصد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بمشاركة 25 عارض وعارضة من سن 8 وحتى 25 سنة ممن شاركوا من قبل في مبادرة " من حقك تعرف "، حيث قاموا بتجسيد ما شاهدوه من مشروعات " حياة كريمة " عبر 100 لوحة فنية .

وتفقد محافظ سوهاج أقسام المعرض المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل من العارضين عن لوحاتهم والمشروعات التي قاموا برسمها، معبرين عن سعادتهم بالمشاركة في مبادرة من حقك تعرف، والتي أطلقها محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية، والمشروعات التي شاهدوها.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لمواهب قصر ثقافة الطفل وقصر ثقافة سوهاج، مؤكدا دعمه الدائم لأبنائه الموهوبين في شتى المجالات الفنية والثقافية، مشيدا بروح الولاء والانتماء لدى أبنائه من مواهب القصر وتأثرهم بما شاهدوه خلال مشاركتهم بمبادرة " من حقك تعرف "، وتسجيلهم هذا المشروع العملاق في لوحات فنية تشكيلية ذات مستوى عالي من الفن والإبداع، موجها الدعوة لأبنائه العارضين بعرض لوحاتهم بديوان عام المحافظة، تشجيعا لهم .

ومن جانبه وجه جلال أبو الدهب مدير عام قصر ثقافة سوهاج والعاملين بالقصر الشكر لمحافظ الإقليم على المجهودات المبذولة للارتقاء بحياة المواطن السوهاجي، والدعم الدائم والمستمر لقطاع الثقافة بالمحافظة وأنشطته المختلفة .

وعلى هامش افتتاح المعرض تفقد محافظ سوهاج المسرح الفني المتنقل والذي يقدم عروضه الفنية بمختلف القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث يقدم المسرح عروضا فنية وتوعوية، ومبادرات لاكتشاف المواهب بالقرى.

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (3)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (3)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (4)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (4)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (5)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (5)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (6)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (6)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (7)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (7)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (8)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (8)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (9)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (9)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (10)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (10)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (11)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (11)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (12)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (12)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (13)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (13)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (14)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (14)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (15)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (15)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (16)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (16)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (17)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (17)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (18)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (18)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (19)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (19)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (20)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (20)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (21)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (21)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (22)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (22)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (23)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (23)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (24)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (24)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (25)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (25)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (26)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (26)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (27)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (27)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (28)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (28)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (29)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (29)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (30)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (30)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (31)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (31)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (32)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (32)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (1)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (1)

 

المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (2)
المحافظ يفتتح معرض الفن التشكيلي بقصر الثقافة (2)

 

 


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