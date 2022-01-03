100 أسرة شغالة فى الحرفة.. أشهر قرية فى قنا تصنع الطواجن وأدوات الزينة.. لايف

قنا صابر سعيد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من قرية الشيخ على التابعة لمركز نقادة جنوب قنا وهى أشهر القرى التى تعمل فى صناعة الأوانى الفخارية وأدوات الزينة من الفخار ويعمل بالقرية أكثر من 100 أسرة.

قال سلمان أبو اليزيد، إن الأسر داخل القرية تعتمد على صناعات الفخار، فتتواجد عشرات الأسر التى تعمل فى الحرفة وتمثل لهم مصدر دخل رئيسي، بالإضافة إلى عمل الشباب فى تلك الصنعة والأسر والتعاون فيما بينهم.

وأوضح ناصر أبو اليزيد، إنه يعمل فى صناعة الفخار منذ ما يزيد عن 40 عاما وهو منذ صباه، حيث تعلم الحرفة من عائلته التى كان يعمل معهم.

وأشار أبو اليزيد، إلى أن عائلته تشاركه فى صناعة الأوانى ويتقاسمون الأدوار فيما بينهم، فمنهم من يتواجد على الدولاب ومنهم من يقوم بتشكيل القطع وكذلك تلوين القطع قبل الحرق، وجميع الأسرة تعمل فى تلك الحرفة التى توارثوها عن الأجداد.

وأضاف كمال أبو اليزيد، أن الأماكن التى يعملون بها فى المنزل ومع كثرة العمالة تضيف بهم وهو ما يجعلهم يحتاجون إلا أماكن أخرى بديلة وهى متواجدة بالفعل خصصتها الدولة لهم.