10 مشاهد ترصد تفاصيل الظهور الأول لـ كريم الهوارى المتهم فى حادث الشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

عقدت محكمة جنايات الجيزة بمعسكر الأمن المركزى السبت الماضى، أولى جلسات محاكمة "كريم الهوارى" المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد، وهى الجلسة التي تم تأجيلها ليوم 5 فبراير، للاطلاع وسداد رسم الدعوى المدنية.

وترصد "اليوم السابع" أبرز 10 مشاهد خلال الجلسة.