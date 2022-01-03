10 مشاهد ترصد تفاصيل الظهور الأول لـ كريم الهوارى المتهم فى حادث الشيخ زايد

عقدت محكمة جنايات الجيزة بمعسكر الأمن المركزى السبت الماضى، أولى جلسات محاكمة "كريم الهوارى" المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد، وهى الجلسة التي تم تأجيلها ليوم 5 فبراير، للاطلاع وسداد رسم الدعوى المدنية.
وترصد "اليوم السابع" أبرز 10 مشاهد خلال الجلسة.
- حضور أسر المتهمين جلسة المحاكمة تضامنًا مع حق أبنائهم
- انتشار قوات الأمن بمحيط المحكمة للتأمين.
- منع الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة المحاكمة.
- وصول كريم الهوارى داخل سيارة إسعاف لحضور الجلسة.
- كريم الهوارى يظهر للمرة الأولى منذ الحادث على ترولى طبى.
- المتهم يؤكد اصطدامه بالضحايا وينفى تعاطيه مخدرات أو حيازته أو تجاوز السرعة القانونية.
- طلب دفاع كريم الهوارى نقل المتهم لمستشفى القصر العيني.
- دفاع المتهمين ادعى مدنيًا بمبلغ مليون جنيه وواحد.
- أسر الضحايا يدخلون في حالة بكاء وانهيار بعد انتهاء الجلسة.
- تأجيل الجلسة ليوم 5 فبراير للإطلاع وسداد الرسم.
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