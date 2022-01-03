اليوم السابع
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10 مشاهد ترصد تفاصيل الظهور الأول لـ كريم الهوارى المتهم فى حادث الشيخ زايد

الإثنين، 03 يناير 2022 08:00 ص
10 مشاهد ترصد تفاصيل الظهور الأول لـ كريم الهوارى المتهم فى حادث الشيخ زايد مكان انعقاد المحكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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عقدت محكمة جنايات الجيزة بمعسكر الأمن المركزى السبت الماضى، أولى جلسات محاكمة "كريم الهوارى" المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد، وهى الجلسة التي تم تأجيلها ليوم 5 فبراير، للاطلاع وسداد رسم الدعوى المدنية.

وترصد "اليوم السابع" أبرز 10 مشاهد خلال الجلسة.

  • حضور أسر المتهمين جلسة المحاكمة تضامنًا مع حق أبنائهم
  • انتشار قوات الأمن بمحيط المحكمة للتأمين.
  • منع الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة المحاكمة.
  • وصول كريم الهوارى داخل سيارة إسعاف لحضور الجلسة.
  • كريم الهوارى يظهر للمرة الأولى منذ الحادث على ترولى طبى.
  • المتهم يؤكد اصطدامه بالضحايا وينفى تعاطيه مخدرات أو حيازته أو تجاوز السرعة القانونية.
  • طلب دفاع كريم الهوارى نقل المتهم لمستشفى القصر العيني.
  • دفاع المتهمين ادعى مدنيًا بمبلغ مليون جنيه وواحد.
  • أسر الضحايا يدخلون في حالة بكاء وانهيار بعد انتهاء الجلسة.
  • تأجيل الجلسة ليوم 5 فبراير للإطلاع وسداد الرسم.

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