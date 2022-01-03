وكيل زراعة الفيوم: الطقس المصرى مميز لإنتاج النباتات العطرية وتنافس عالمياً

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن مصر رائدة العالم في الزراعة، ولديها تاريخ وإمكانيات فردية وجماعية، بالطقس والمناخ والتربة، موضحا: أننا ننتج نباتات عطرية، لأن جزءا من النبات يحتوى على الزيت العطرى الذى له رائحة فواحة وعطرية، مثل النعناع البرى واللافندر والفانيليا والياسمين والقرنفل وجوز الطيب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن أهم النباتات العطرية المنزرعة في مصر الياسمين ونبات العتر، لافتا إلى أن العتر مشهور في بنى سويف والفيوم، وكذلك في الغربية.

وذكر: أننا ننتج المادة الخام ونصدرها خام، لافتا إلى أن الطقس مميز لإنتاج النباتات ذات المحتوى العطرى، وهناك بلاد تحاول أن تنافسنا ولكن الجودة المصرية أقوى.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن تصنيع المنتج العطرى يحقق ربحا أكبر، مشيرا إلى أن 15 مصنعا ينتج ياسمين ويصدره خام، الفدان ينتج 5 طن سنويا ينتج 2 كيلو زيت، والكيلو عجين ثمنه 15 ألف دولار.