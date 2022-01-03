وزير الشباب والرياضة يلتقي لاعبي منتخب مصر الباراليمبى لرفع الأثقال

- اللقاء يبحث الاستعدادات للبطولات المقبلة والتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤

- د.أشرف صبحي : كل الدعم لأبطال مصر البارالمبين وفي انتظار مزيد من الانجازات في البطولات المقبلة *

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عدداً من لاعبي المنتخب الوطني الباراليمبي لرفع الأثقال؛ لبحث متطلبات اللاعبين، واحتياجاتهم، واستعداداتهم للبطولات المقبلة.

تطرق اللقاء للحديث حول الجاهزية لخوض لاعبي المنتخب لمنافسات البطولات الدولية والقارية المختلفة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية "باريس ٢٠٢٤" ومنها بطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي المقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

أكد الوزير علي تقديم الدعم الكامل من قبل الوزارة لكل الأبطال الرياضيين البارالمبين ، ومساندتهم والاستجابة لمطالبهم من حيث تهيئة الأجواء وتنفيذ المعسكرات التدريبية لهم استعداداً للبطولات المقبلة للتأهل إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤م.

أشاد وزير الشباب والرياضة بانجاز منتخب مصر البارالمبى لرفع الأثقال خلال المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت بچورچيا في الفترة من ٢٤ نوفمبر حتي ٧ ديسمبر الماضي، وفوز المنتخب بـ٩ ميداليات متنوعة بواقع “٣ ذهب - ٢ فضة - ٤ برونز”.

من جانبهم، قدم اللاعبون الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي دعمه الدائم لأبطال مصر الرياضيين، ومنهم الأبطال البارالمبين، ومساندتهم وتحفيزهم في مختلف المنافسات التي يتم المشاركة بها.

ووجه الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعب شريف عثمان لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، بمناسبة فوزه برئاسة لجنة شئون اللاعبين في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبى، خلال انتخابات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي الأخيرة.

حضر اللقاء سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، ومن اللاعبين حضر كل من "شعبان يحيى الدسوقى، هانى محسن عبد الهادى، شريف عثمان، فاطمة عمر، رحاب رضوان".











