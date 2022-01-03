وزير الاتصالات يفتتح عدداً من المشروعات بمجال الاتصالات والبريد فى بورسعيد

كتبت هبة السيد

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بديوان عام محافظة بورسعيد اجتماعاً موسعا ضم عدد من قيادات المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض تطورات العمل حول تنفيذ مراحل مشروع التحول الرقمى بالمحافظة، وتنفيذ منظومة أصول وأملاك الدولة والثروة العقارية ببورسعيد، وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، بالاضافة الى متابعة الموقف التنفيذي لتطبيقات المنظومة الرقمية لبرنامج التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد. جاء ذلك ضمن فعاليات زيارة الوزير للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وحضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الادارية والتحول الرقمي، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، والمهندسة شرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وفى كلمته خلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بورسعيد دوما هى المحافظة النموذجية التى بدأنا بها مشروعات التحول الرقمى ومصر الرقمية، مشيرا إلى أنه كلما يتم التفكير فى مشروع أتمتة جديد ضمن منظومة مصر الرقمية يتم التفكير فى بورسعيد للبدء بها.

وأشار إلى أن بورسعيد نجحت نجاحا منقطع النظير فى تحقيق الريادة الرقمية والتحول الرقمى بالمحافظة، رغم كل ما يكتنفها في صعوبات وتحديات تقنية تغلب عليعا شباب المحافظة من الكوادر البشرية التى تم تأهليها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوات، موضحا أن ديوان عام المحافظة أصبح نموذجا للدواوين الحكومية فى تطبيق نظام الميكنة الرقمية.

واستعرض الوزير المشروعات التى قامت بورسعيد بعملية الرقمنة فيها ومنهم مشروع التأمين الصحى ومشروع ميكنة منظومة إدارة أصول املاك الدولة من أجل تعظيم الفوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الأصول، ومشروع حوكمة منظومة الثروة العقارية حيث يتم ربط قواعد البيانات الجغرافية بقواعد البيانات النصية والقيام بتصحيحها تمهيدا لأتمتة باقى تراخيص إدارة العقارات لتكون بورسعيد نموذجا لتطبيق هذه المنظومة فى باق المحافظات.

ومن جانبه، قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر للدكتور عمرو طلعت على جهوده العظيمة فى الميكنة الرقمية لكافة الخدمات الحكومية فى المحافظة، ولقراره بمد كابلات الفايبر لعدد من المناطق فى بورسعيد فى منطقتي الرحاب ومحمد مهران، مشيرا إلى أن المواطنين فى بورسعيد اصبحوا سعداء نتيجة هذا الميكنة والتى ساهمت فى الاسراع من انجاز كافة الخدمات.

هذا وتم خلال اللقاء عرض فيلما تسجيليا عن عدد من الانجازات التى تمت فى بورسعيد منها ما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى وتطوير مكاتب البريد، كما استمع لشرح حول ما قامت به المحافظة من تقديم خدمات الكترونية تفاعلية للمواطنين وطرق الكترونية للمدفوعات والمتحصلات وميكنة ديوان عام محافظة بورسعيد وإنشاء منظومة الكترونية مترابطة من تطبيقات لدخول الشاطئ والاسكان وما يتعلق بمنظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة بالمحافظة والرقم العقارى الوحد، وفى هذا الأطار، وجه الوزير بتوجيه الدعم لمحافظة بورسعيد فى تطوير الموقع الالكترونى الخاص بالمحافظة وتدريب العاملين بها على أحدث التقنيات التكنولوجية، مؤكدا أن تقديم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التدريب التقنى للشباب والعاملين فى كافة المحافظات "لا حدود له"، مشددا على أن نجاح المشروعات يقاس بما تقدمه من خدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أنه عندما تقرر البدء فى منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة تم إختيار محافظة بورسعيد لبدء تطبيق هذه المنظومة بها.

وقام محافظ بورسعيد بتكريم الدكتور عمرو طلعت علي جهوده في ميكنة الخدمات بالمحافظة، فيما أهدى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات درع للواء عادل الغضبان يتضمن شعار الوزارة.كما قام الدكتور عمرو طلعت واللواء عادل الغضبان بافتتاح وتفقد عدداُ من المشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد.

هذا وقد استهل الوزير والمحافظ جولتهما الافتتاحية تفقد بزيارة مدرسة التربية الفكرية ببور فؤاد والتى سبق وأن أتاحت وزارة الاتصالات بها بعض البرامج التكنولوجية ودعمت تطوير قدراتها التكنولوجية خصيصًا لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقات الذهنية ورفع قدراتهم، حيث تم تقديم الدعم بعدد من أجهزة الحاسب الآلي وطابعة وجهاز عرض ضوئي، لتيسير العملية التعليمية والتدريب للطلاب؛ و كان فى استقبال الوزير والمحافظ الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بوزارة الاتصالات و عدد من المسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة والمدرسة.

يأتى ذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية و خطة الوزارة لدعم العملية التعليمية للأشخاص ذوى الاعاقة حيث سبق وأن تعاونت وزارتي الاتصالات و التعليم في مشروع لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الاعاقة والذي شمل في مراحله الأولى دعم 810 مدرسة تربية خاصة ودمج هذا فضلا عن تدريب ما يقرب من 30 الف معلم، علما بانه جاري تنفيذ بروتوكول تعاون جديد لاستكمال المشروع و الذي تم توقيعه في يوليو الماضي من أجل دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة حيث تستهدف هذه المرحلة من المشروع تدريب 100 الف معلم وتأهيل 1600 مدرسة بتكلفة تقدر ب150 مليون جنيه تتحملها وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

وخلال الجولة؛ شاهد الدكتور عمرو طلعت عرضا فنيا مقدم من بعض طلاب المدرسة وعدد من الأنشطة التعليمية التي يقوم بها الطلاب من أجل تنمية مهاراتهم و قدراتهم خاصة بإستخدام الوسائل التكنولوجية ، كما أستمع سيادته لعدد من المتخصصين عن أهمية الدور الذي تقدمه الوسائل التكنولوجية في تيسير واتاحة العملية التعليمية للطلاب من ذوى الإعاقة الذهنية وبعض المطالب المتعلقة. حيث وجه بالاستجابة لكافة طلبات الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة من توفير سبورة تفاعلية، وبرامج حديثة متطورة لتيسيير العملية التعليمية لذوى الاعاقة الذهنية، وتوصيل انترنت فائق السرعة للمدرسة.