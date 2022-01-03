واشنطن: ربع الأطفال الأمريكيين بين 5 و11 عاما تلقوا جرعة لقاح كورونا واحدة

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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حوالي ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن 5 إلى 11 عامًا في الولايات المتحدة تلقوا لقاحًا واحدًا على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال بيتر ماركس، مدير مركز التقييمات والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بحسب الموقع الإلكتروني للمركز: "طبقًا للبيانات المتاحة حاليًا لإدارة الغذاء والدواء، تم تطعيم حوالي 25% فحسب من الأطفال المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق السماح بجرعة ثالثة من اللقاح، كجزء من سلسلة اللقاحات الأولية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.