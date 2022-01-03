واردات الأكباد تسجل تراجعا بـ24 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من الأكباد تراجعا كبيرا فى شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من "الأكباد صالحة للأكل من فصيلة الأبقار مجمد" نحو 4 ملايين و726 ألف دولار، بينما كانت 28 مليون و997 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 42 مليون و271 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الأكباد كانت ضمن قائمة أهم السلع المصرية من السلع الغذائية والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 696 مليون و437 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضي، مقابل 914 مليون و245 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 217 مليون و808 ألف دولار، وشملت قائمة الواردات المصرية من السلع الغذائية كلا من زيت نخيل بقيمة بلغت 83 مليون و826 ألف دولار، مقابل 39 مليون و475 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 44 مليون و351 ألف دولار.

وتضمنت قائمة السلع أيضا كلا من الأجبان بقيمة بلغت 5 ملايين و822 ألف دولار فى سبتمبر الماضي، مقابل 3 ملايين و199 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، يليها واردات مصر من الجمال وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 14 مليون و475 ألف دولار فى سبتمبر الماضي، مقابل مليون و664 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 12 مليون و811 ألف دولار.

وكان العجز فى الميزان التجارى قد شهد تراجعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الماضى حيث سجل 2.39 مليار دولار، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 22.5%، وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 36.6%، حيث بلغت 3.45 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.