نقل رئيس البرازيل إلى المستشفى بسبب انسداد معوى

فاطمة شوقى

نُقل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إلى مستشفى في مدينة ساو باولو، وأكد بولسونارو على تويتر أنه يعاني من انسداد معوي نتيجة الطعن الذي كان ضحية له خلال حملته في 2018.

وصل الرئيس جاير بولسونارو بشكل عاجل اليوم الاثنين، إلى مستشفى في ساو باولو بسبب ألم شديد في معدته، من خلال حسابه على تويتر، أكد الرئيس البرازيلي أنه انسداد معوي وأعلن أنه يتم إجراء اختبارات لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لعملية جراحية جديدة، حسبما قالت صحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بولسونارو عاد من سانتاكاترينا فى جنوب البرازيل حيث كان يقضى عطلة نهاية العام، وكانت معه السيدة الأولى مييشيل بولسونارو، وأقارب آخرون بالاضافة إلى فريقه الأمنى.

وأكد طبيبه المعالج ، أنطونيو لويز ماسيدو ، أن الرئيس يخضع للفحص لمعرفة ما إذا كانت الجراحة ضرورية.

وانتقدت المعارضة بشدة ، في الأيام الأخيرة ، بولسونارو لعدم قطعه إجازته لرصد الأوضاع في ولاية باهيا ، حيث خلفت الأمطار والفيضانات أكثر من 20 قتيلا وآلاف النازحين.

خضع بولسونارو لعمليات جراحية عدة مرات بعد هجوم عليه وطعنه فى 2018 اثناء الحمللة الانتخابية.

ماسيدو هو الطبيب الذي أجرى عملية جراحية لبولسسونارو عندما أصيب بسكين في البطن خلال حملته الانتخابية في عام 2018 ، ومنذ ذلك الحين ، تابع تطور الحالة.