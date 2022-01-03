اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نقل الرئيس البرازيلى إلى المستشفى بسبب انسداد فى الأمعاء

الإثنين، 03 يناير 2022 01:22 م
نقل الرئيس البرازيلى إلى المستشفى بسبب انسداد فى الأمعاء الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدخل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، صباح اليوم، إلى المستشفى مع احتمال إصابته بانسداد جديد في الأمعاء.

وحسب موقع روسيا اليوم، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (66 عاما) أدخل إلى مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص في ساو باولو بشكل طارئ صباح اليوم مع احتمال اصابته بانسداد جديد في الأمعاء.

يذكر أنه منذ محاولة اغتيال بسكين تعرض لها خلال الحملة الانتخابية في سبتمبر 2018، خضع بولسونارو لحوالى ست عمليات في البطن بسبب انسداد في الأمعاء كان آخرها في يوليو 2021 في مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص.

 


الرئيس البرازيلى

البرازيل

ساو باولو

مستشفى فيلا نوفا ستار

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة