"نحو جامعة ذكية".. جامعة بنها تنظم ندوة عن التحول الرقمي بالجامعات المصرية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن التحول الرقمى فى الجامعات أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته، وشرطا لبناء المعرفة فى المجتمع، وأصبح عملية توظيف تلك المعارف هى الطريق الرئيسى لتحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة، الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتحول الرقمي، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، وذلك على هامش الندوة التى نظمتها الجامعة عن التحول الرقمى بعنوان "نحو جامعة ذكية".

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن التحول الرقمى يعتبر سمة أساسية من سمات الحياة الجامعية، فهو برنامج شمولى كامل يمس المؤسسة وطريقة عملها من أجل تقديم خدماتها للمستفيدين من الطلاب وهيئة التدريس والإداريين والمجتمع المدنى بشكل أسرع.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي، أن التحول الرقمى فرض على كل مؤسسات التعليم ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة لتكون أكثر إدراكا ومرونة فى العمل والقدرة على التجديد والابتكار وبهذه السمات نتمكن من مواكبة العصر ومواءمة الاحتياجات المتجددة بشكل أسرع، مشيرا إلى أن التحول الرقمى هو استراتيجية الدولة فى المرحلة القادمة لذلك قامت الجامعة بعمل العديد من المشاريع نحو التحول الرقمى فى كافة قطاعات الجامعة.

وخلال الندوة، استعرض الدكتور هشام فاروق جهود الوزارة من أجل تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها وبالأخص تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية والمستشفيات الجامعية من خلال تنفيذ مشروعات التحول الرقمى مثل الاختبارات الالكترونية ونظم التعليم الالكترونى ومكينة المستشفيات الجامعية وبوابة الطلاب الوافدين "ادرس فى مصر" والتوسع فى إنشاء جيل جديد من الجامعات الذكية.







المشاركين بالندوة فى جامع بنها



جانب من الندوة