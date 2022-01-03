نائبة أمريكية بعد حظرها بشكل دائم على موقع السوشيال ميديا: تويتر عدو أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن موقع تويتر للتواصل الاجتماعى أنها ستحظر بشكل دائم الحساب الشخصى للنائبة الجمهورية بالكونجرس الأمريكي مارجوارى تايلور جرين بشكل دائم بسبب تغريداتها التي انتهكت مرارا سياسة التضليل المعلوماتى بشأن كوفيد 19 على موقع التواصل الاجتماعى.

وتعد نائبة الكونجرس عن ولاية جورجيا أول عضو من مجلسى الشيوخ لأو النواب ا يتم حظر حسابه على تويتر بشكل دائم.

وسبق أن أصدر تويتر تعليق قصير المدى لحساب جرين على تويتر، بسبب تغريداتها عن كورونا التي اعتبرها الموقع مضللة. وهناك عضوان جمهوريان آخران على الأقل بمجلس النواب الأمريكى تم تعليقهما بشكل مؤقت على تويتر وهما جيم بانكس وبارى مور.

وعلقت جرين على القرار الجديد فى بيان، وقالت إن تويتر عدو لأمريكا ولا يستطيع أن يتعامل مع الحقيقة، وأضافت أن منصات السوشيال ميديا لا يمكنها وقف نشر الحقيقة، وأن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تستطيع أن تمنع الحقيقة، وكذلك الديمقراطيون الشيوعيون لا يمكنهم وقف الحقيقة.

ولا يزال الحساب الرسمي لجرين نشطا، ولديها 390 ألف متابع، أى أقل عن عدد متابعيها على حسابها الشخصى المحظور.

وتعرضت جرين لانتقادات بسبب تصريحاتها عن الوباء. وفى يونيو الماضى اعتذرت بعدما قارنت متطلبات ارتداء الكمامة والتطعيم بالهولوكوست.

وكان موقع توتير وعدد من منصات التواصل الاجتماعى الأخرى بينها فيس بوك قد حظرت الرئيس السابق دونالد ترامب من منصاتها بشكل دائم بعد أحداث اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير العام الماضى. وتعد النائبة جرين من أبرز مؤيدى ترامب.