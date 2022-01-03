مياه مطروح تنجح فى مواجهة السيول الناجمة عن الأمطار على طريق السلوم الدولى

كتب أحمد حسن

وجه المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، فريق إدارة الأزمات والطوارئ، بسرعه تحرك المعدات والأجهزة اللازمة لمواجهة الأزمة، للسيطرة على كسر فى أحد مخرات مياه الأمطار بمنطقة غرب مطروح، والذى أدى إلى تغيير مياه الأمطار لخط سيرها والنزول إلى منطقة طريق السلوم الدولى، حيث تمت الاستعانة بعدد ٢٠ موظفا من الشركة، وهم فريق الأزمات والطوارئ، بالإضافة إلى عدد ٤ طلمبات حديثة وسيارات شفط المياه لرفع مياه الأمطار عن الطريق.

واستطاع فريق الأزمات والطوارىء حل المشكلة سريعا، بعد استمرارهم فى العمل لساعات طويلة فى المساء، وتم حل المشكلة وتدارك الأزمة بأسرع وقت، ومن خلال الخبرات المدربة والمعدات ولم تسجل اية خسائر او أزمات بسبب سيول مياه الامطار فى منطقة طريق السلوم الدولى وذلك بمجرد إستقبال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح لبلاغات المواطنين من هطول كميات هائلة من الأمطار على طريق السلوم الدولى والتى تسبب فى إعاقة حركة السير والمرور .