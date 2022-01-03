مياه المنوفية: انطلاق أعمال مشروعات الصرف الصحى (SRSSP) في قرى تلا

المنوفية - محمد فتحى

عقدت محافظة المنوفية اليوم، مؤتمر انطلاق أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي ( SRSSP ) بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع البنك الدولى والبنك الأسيوى للأستثمار، بالعقدين الثاني والثالث بمشروع الصرف الصحى بقريتى ( شبرا بتوش و ميت الكرام )، وقريتى (جدام و صفط جدام)، التابعين لمركز تلا، بحضور الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وأحمد شرف وهند الطوخى ممثلى وزارة الإسكان عن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP).

وأشار نجيب، إلى أنه تم بدء فاعليات تنفيذ مشروع الميجا بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى ببعض القرى بمركز ومدينة تلا، والممول من البنك الدولى والبنك الأسيوى للاستثمار لتنفيذ هذه المشروعات ومد الخدمة للمواطنين وفقا للمعاينة الفنية والادارية للمشروع.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من الدراسات والطرح والترسية وفقا لضوابط مشروع الميجا والبدء فى أعمال التنفيذ لهذه القرى و تأتى باقى القرى تباعا وفقا لأوامر الإسناد لها بعدد 14 قرية والعزب التابعه لها وأن ذلك يأتى طبقا لما أطلقتة الحكومة المصرية ضمن البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى (NSRB) وبناءا على توصيات السيد رئيس الجمهورية بهدف التوسع فى خدمات الصرف الصحى بالاضافة الى تحسين نوعيتها .

وأوضح: يركز البرنامج القومى على أستراتيجية الحكومة المصرية الحالية فى اللامركزية فى تخطيط وتنفيذ الاستثمارات بالبنية التحيتة وبشكل خاص على تحسين وتوسع الخدمات فى حوالى ٧٦٩ قرية فى ٦ محافظات من ضمنها محافظة المنوفية لتأمين معظم الاستثمارات المطلوبة بنحو 2.8 مليار دولار والتى أطلق عليها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP ) .

الجدير بالذكر أنه قد سبق و تم إنطلاق الأعمال لمشروع الصرف الصحى لقرى منشأة محمد و كفر صناديد و كفر العرب البحرى فى شهر ديسمبر من عام ٢٠٢١ و الجارى حاليا أعمال الرفع المساحى لهذه القرى و البدء فى تنفيذ أولى خطوات المشروع بها.