اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"مياه القناة" تعلن استمرار رفع حالة الطوارئ بمحافظات القناة الثلاثة.. صور

الإثنين، 03 يناير 2022 10:18 ص
"مياه القناة" تعلن استمرار رفع حالة الطوارئ بمحافظات القناة الثلاثة.. صور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه القناة
الإسماعيلية – السيد فلاح

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واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار التى سقطت على محافظات القناة الثلاثة، بكامل إمكانياتها من سيارات ومعدات.

 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة إلى استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة فى المناطق الساخنة، والعمل على مدار الساعة طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

 

وكما توجه رئيس الشركة بالشكر لرؤساء القطاعات ومديرى المناطق وفرق الطوارئ والشبكات والحملة الميكانيكية على تواجدهم بمواقع العمل على مدار الساعة لمواجهة الأزمة أولاً بأول.

 

وأعلنت الشركة حالة الطوارئ وجاهزية غرفة عمليات الشركة لاستقبال أي بلاغ خلال تلك الفترة وفتح جميع قنوات الاتصال للتواصل مع المواطنين ومع الجهات المعنية بالمحافظات الثلاثة وغرف العمليات الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على مدار الساعة.

 

وأوضحت الشركة قنوات التواصل من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو على رقم  الواتساب 01206666240، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على قنوات التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

1
 
سحب مياه الأمطار

 

2
 

سحب مياه الأمطار من الشوارع

3
سحب مياه الأمطار

 

4
 
مياه الأمطار

 

 


مياه الامطار

الصرف الصحى

سحب مياه الامطار

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