موريتانيا تقرر إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشى كورونا

نواكشوط (أ ش أ)

قررت موريتانيا إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشى فيروس كورونا، وقال اتحاد الكرة الموريتانى - فى بيان نشر اليوم الاثنين فى نواكشوط - أن الوضع الصحى الحالى فى البلاد، يشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأنه تجاوباً مع قرار السلطات الصحية الوطنية بفرض إجراءات الوقاية بصرامة، فقد تقرر إعادة تطبيق البروتوكول الصحي للجنة الطبية التابعة للاتحادية الموريتانية لكرة القدم، اعتباراً من يوم الإثنين 3 يناير 2022.



وأشار الاتحاد إلى أنه بناءً على ذلك؛ ستُلعب جميع المباريات خلف أبواب مغلقة وسيتم تزويد جميع الأندية بتفاصيل هذا البروتوكول الصحي لتطبيقه بدقة.



يذكر أن الحكومة الموريتانية، قررت عدم السماح بارتياد الأماكن العامة لغير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف - في مؤتمر صحفى، إن المطعمين بالجرعات الثلاثة أو على الأقل جرعتين؛ سيسمح لهم وحدهم بالدخول الى الأماكن العامة.

وأعلن الوزير حظر التجمعات "غير الضرورية"، ودعم القطاع الطبي وتعزيز قدراته على مواجهة الوباء، وإعادة تفعيل جميع أقساط الطوارئ بالمستشفيات المعنية باستقبال حالات كورونا، مضيفا أنه جرى اعتماد التطعيم للمراهقين ما فوق 12 سنة، والسماح بالجرعة الثالثة المعززة لتعزيز المناعة.

وتابع: إن موريتانيا تشهد تزايدا مطردا في عدد حالات الإصابات، وتزايدا في نسب الفحوصات الموجبة لدى المسافرين وغيرهم بالمقارنة مع عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها.

ولفت إلى أن موريتانيا اقتنت - مؤخرا - تقنية الرقابة الجينية، وأجرت آخر دفعة من الرقابة لـ 30 عينة أظهرت منها 14 من المتحور الجديد (أوميكرون).