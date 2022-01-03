مواطن يشرع في قتل صديقه بعين شمس ويعترف: "ساعة شيطان"

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

شرع مواطن في قتل صديقه بسبب خلافات بينهما، حيث طعنه بسكين في جسده، ونقل على أثرها للمستشفى، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للجريمة، قائلًا: "ساعة شيطان".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالجسم") بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (عامل- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام فتم حبس المتهم.