"مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية" ندوة بجامعة الفيوم اليوم

الفيوم- رباب الجالى

ينظم الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، ندوة عن "مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية" والتي يحاضر خلالها الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو مجمع البحوث الإسلامية ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق، وفضيلة الشيخ الدكتور الشحات عزازي، خطيب مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية ومن علماء الأزهر الشريف، وذلك اليوم الإثنين بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وفى وقت سابق، شهدت جامعة الفيوم، عقد الدكتورة زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، جلسات لمنتدى حياة كريمة الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية بالقاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد سعيد أبو الغار،نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضر الفعاليات الدكتور محمود عرفان وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور أحمد حسني، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية،والدكتورة أماني الحديني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية، و الدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة،والدكتور هاني جودة، منسق المنتدى،وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين بالمنتدى وذلك الإثنين 20 ديسمبر بقاعة المؤتمرات بالكلية.