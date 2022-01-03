مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين

مطروح - حسن مشالي

لقي شخص مصرعه، من مدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارته، عند الكيلو 55 على طريق العلمين - وادي النطرون، وهو في طريقه للقاهرة. ودخل مستشفى العلمين، عن طريق سيارة إسعاف، عرابي سعيد تماوي " 55 سنة" - من مدينة مرسى مطروح- جثة هامدة، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين، والجثة تحت تصرف النيابة العامة بالمستشفى. كانت غرفتا عمليات الإسعاف وشرطة النجدة، تلقيتا بلاغاً، بوقوع حادث انقلاب سيارة، ووفاة قائدها.

انتقلت على الفور سيارة إسعاف، وقوات الشرطة وخدمات المرور على الطريق. وتبين تعرض السيار للانقلاب، واستقرارها في مكان منخفض على جانب الطريق، ووفاة قائدها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العلمين النموذجي، بعد معاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها.

على جانب آخر، تحرك عدد من أبناء قبيلة الأفراد بمدينة مرسى مطروح، الذي ينتمي إليها المتوفى، فور علمهم بالحادث، في طريقهم إلى مدينة العلمين، لإنهاء الإجراءات اللازمة ونقل الجثة لدفنها في مدينة مرسى مطروح.