اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 05:55 م
أكرم القصاص
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مصدر عراقى: الطائرات المسيرة تم إسقاطها خارج حدود القاعدة الأمريكية

الإثنين، 03 يناير 2022 04:11 م
مصدر عراقى: الطائرات المسيرة تم إسقاطها خارج حدود القاعدة الأمريكية طائرة مسيرة - صورة أرشيفية
أ ش أ

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كشف مصدر أمني عراقي أن الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في وقت سابق اليوم سقطت خارج حدود القاعدة الأمريكية.

وقال المصدر في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن "الطائرة الأولى تم اسقاطها قرب ميدان الرماية والثانية بالقرب من بهو الضباط العراقيين" ، موضحا أن الطائرات المسيرة كانت تحمل متفجرات .

وأفاد مصدر أمني عراقي ، في وقت سابق اليوم ـ بإسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي.

كانت نظومة الدفاع الجوي "سيرام" تمكنت اليوم من إسقاط طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي، فضلا عن إبعاد طائرتين خارج محيط القاعدة، دون وقوع إصابات.

 


العراق

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