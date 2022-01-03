مسكنات طبيعية للألم لمحاربة آلام المفاصل فى الشتاء

كتبت إيناس البنا

تعد إصابات العظام، وتمزق الأربطة، والكسور، والتهاب المفاصل، وآلام المفاصل من بين العديد من الحالات التي تسبب آلامًا لا تطاق خاصة خلال فصل الشتاء.

نظرًا لأن المفاصل هي جزء التقاطع حيث تلتقي عظمتان وتتيحان الحركة، فإن الالتهاب أو الإصابة أو المرض الذي يؤثر عليها يمكن أن يسبب الكثير من الألم وعدم الراحة، لا بأس من استخدام المراهم والكريمات لتخفيف الآلام ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يكون له آثار جانبية خاصة به.

فيما يلى وفقا لموقع "onlymyhealth"، قائمة من 5 مكملات عشبية ستساعدك على تخفيف الألم وتقليل الانزعاج الناجم عن آلام المفاصل.

الكركم

يعتبر الكركم من التوابل الجذرية الذهبية المعروفة بفوائدها الصحية التي لا تعد ولا تحصى ، فهو غني بالخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة بسبب وجود الكركمين فيه ، مما يجعله أفضل عشب لعلاج آلام والتهابات المفاصل.

جذر الكركم دافئ بطبيعته ويساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهاب الناجم عن ذلك مما يؤدي إلى تخفيف آلام المفاصل وعدم الراحة الناتجة عن التهاب المفاصل.

الثوم

يمكن أن تساعدك أيضًا على توفير الراحة من التهاب المفاصل والألم الذي لا يحتمل. آلام المفاصل والتهابات ناتجة عن تراكم السموم الناتجة عن سوء صحة الجهاز الهضمي، الثوم غني بالخصائص المضادة للالتهابات ، وهو طعام دافئ يعتبر بمثابة تجديد يساعد في إزالة السموم وتنشيط الدورة الدموية. نظرًا لخصائص الزنجبيل هذه ، فإنه يعتبر علاجًا جيدًا لالتهاب المفاصل. أضف الثوم إلى نظامك الغذائي المعتاد لجني الفوائد الصحية التالية:

يعالج نزلات البرد

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يخفض ضغط الدم

مفيدة في الوقاية من حالات مثل الخرف والزهايمر

يزيل سموم المعادن الثقيلة

يحسن الأداء الرياضي .

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من التوابل الجذرية الأخرى التي توفر نكهة ورائحة غنية لطعامك ، وهو طعام طبي كان جزءًا من العلاجات المنزلية المختلفة. يمكن استخدام الزنجبيل على شكل زيت أو جذر طازج أو عصير أو مسحوق جاف. يتكون من مركب حيوي قوي معروف باسم جينجيرول له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، بسبب هذه الخصائص ، فإن استهلاك الزنجبيل يساعد في تقليل الالتهاب. الزنجبيل هو نوع من التوابل التي يُقال لـ-