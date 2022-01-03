اليوم السابع
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مساعد المستشار الألمانى يلتقى مع نظيريه الروسى والفرنسى

الإثنين، 03 يناير 2022 03:56 م
مساعد المستشار الألمانى يلتقى مع نظيريه الروسى والفرنسى أولاف شولتز
كتبت: هناء أبو العز

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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشتريت، إن ينس بلوتنر مساعد المستشار الألمانى أولاف شولتز لشؤون السياسة الخارجية، سيلتقى خلال هذا الأسبوع مع نظيريه الروسى والفرنسي.

 

وذكر المتحدث، فى بيان صحفى فى برلين اليوم، أنه سيتم فى وقت لاحق، تحديد الموعد الدقيق لهذا اللقاء.

 

وأضاف المتحدث الألماني: سيعقد اجتماع بين مستشار السياسة الخارجية للمستشار ينس بلوتنر مع نظيريه الفرنسى والروسى، وفى الوقت المناسب سنعلن عن الوعد الدقيق للقاء ولكنه سيعقد هذا أسبوع.

 

وأشار المتحدث، إلى أنه سيعقد كذلك لقاء مماثل بين ممثلى ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، ولكن لم يتم تحديد الموعد بعد.


المانيا

روسيا

فرنسا

مستشار المانيا

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