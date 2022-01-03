مرض الكلى علامة إنذار مبكرة للإصابة بأمراض القلب

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية عن أن أمراض الكلى تزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب، حيث يتسبب أحد الآثار الجانبية لمرض الكلى المزمن في تكون شريان الكالسيوم الذي يغذي أعضاء الأمعاء بالدم، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ويمكن اكتشاف أمراض الكلى مبكرًا بالأشعة السينية أو أي نوع آخر من الفحص، وتزيد إلى خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال كبير الباحثين البروفيسور جوش لويس: "إذا تمكنا من تحديد هذه الحالة في وقت أقرب، يمكن للناس إجراء تغييرات في نمط الحياة والبدء في العلاجات الوقائية في وقت مبكر، والتي يمكن أن تنقذ العديد من الأرواح في المستقبل."

وفحصت الدراسة 52 دراسة أصغر تبحث في كل من أمراض الكلى وتكلس الشريان الأورطي البطني.

ويرتبط مستوى التكلس بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية وقد أدى مرض الكلى المزمن إلى تفاقم هذا الخطر.

وجدوا أيضًا زيادة في جميع أسباب الوفيات، حيث كان الناس أكثر عرضة للوفاة من أمراض أخرى غير أمراض القلب.

ويأمل الباحثون أن يساعد توعية الأطباء بعلامة الإنذار المبكر هذه في اكتشاف الأشخاص المعرضين للخطر في وقت أقرب.

وقال البروفيسور المشارك جوش لويس: "الشريان الأورطي البطني هو أحد المواقع الأولى التي يمكن أن يحدث فيها تراكم الكالسيوم في الشرايين - حتى قبل القلب وإذا التقطنا هذا مبكرًا، فيمكننا التدخل وتنفيذ تغييرات في نمط الحياة والأدوية للمساعدة في وقف تقدم الحالة.

هذه الحالة ، المعروفة باسم تكلس الأبهر البطني (AAC) ، تنتج شكلاً من أشكال تصلب الشرايين، وهو تضيق وتصلب الأوعية الدموية.