اليوم السابع
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محامى أسرة بسنت ضحية الصور الجنسية المفبركة بالغربية يكشف أسرارا لأول مرة.. لايف

الإثنين، 03 يناير 2022 01:40 م
محامى أسرة بسنت ضحية الصور الجنسية المفبركة بالغربية يكشف أسرارا لأول مرة.. لايف
الغربية محمد طارق

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا مع أسرة ومحامي "بسنت" بمحافظة الغربية ، والتى أنهت حياتها عن طريق تعاطي حبة الغلاء السامة، بعد تعرضها للابتزاز من أحد شباب القرية بصور وفيديوهات مفبركة.

 
وأكد عبد الله أبو المجد محامي الفتاة أنها أنهت حياتها لمرورها بأزمة نفسية سيئة أدخلتها فى حالة اكتئاب بسبب تداول صور مفبركة منسوبة لها، وعدم تحملها حديث أهالي قريتها عن سمعتها من قبل أحد الأشخاص مجهول الهوية حاول إقامة علاقة مع الفتاة لكنها رفضت.
 
 
وأكدت شقيقتها أن الفتاة قبل تناولها حبه الغله تركت في غرفتها رسالة إلى والدتها  قائلة: "ماما يا ريت تصدقيني ، أنا مش البنت دي ودي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا.. أنا يا ماما بنت صغيرة مستهتلش إللي بيحصلي ده أنا جالي اكتئاب بجد.. أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق تعبت بجد مش أنا، حرام عليكم أنا متربية أحسن تربية".

 


فتاة كفر الزيات

صور مفبركة

كفر الزيات

الغربية

اخبار الغربية

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