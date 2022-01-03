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محافظ مطروح يتفقد مسار السيول وجهود إزالة تراكمات مياه الأمطار

الإثنين، 03 يناير 2022 06:42 م
محافظ مطروح يتفقد مسار السيول وجهود إزالة تراكمات مياه الأمطار محافظ مطروح يتابع ازالة مياه الأمطار
مطروح - حسن مشالي

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مسار تجمعات مياه الأمطار، بأحد مجارى السيول، بمنطقة وادى الرمل، فى اتجاه طريق السلوم، غربى مدينة مرسى مطروح، ومتابعة جهود مجلس مدينة مرسى مطروح، فى تحويل مسار اتجاه المياه، لمنع إعاقة حركة المرور على الطريق، وذلك بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية.

 

ووجه محافظ مطروح، بتشكيل لجنة معاينة من الموارد المائية والرى وإدارة تنمية القرية، ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، للوقوف على أسباب تزايد وتغير مسار اتجاه المياه بالمنطقة، والاستفادة من التجارب السابقة، مع التنسيق بين مجلس المدينة وإدارة مرور مطروح، وجهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لدراسة عمل ممرات ناقلة للمياه، عبر الطريق بالمناطق الأكثر انخفاضا، لتحويل المياه فى للجانب الآخر من الطريق، لاستيعاب كميات مياه الأمطار الغزيرة، لمنع تراكمها وإعاقة الطريق.

 

 

 


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