محافظ مطروح يتفقد أعمال رصف طريق سيوة بالخرسانة باستخدام التكنولوجيا الحديثة

مطروح - حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، أثناء عودته من جولته التفقدية لمدينة سيوة، أعمال تنفيذ الرصف الخرساني لطريق سيوة – مطروح، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والذي ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، من خلال شركات متخصصة في هذا النوع من الطرق.

وتابع محافظ مطروح، تنفيذ الأعمال الجارية، في القطاع من الكيلو 100 في الاتجاه من سيوة، وحتى منطقه بئر النص، في الاتجاه إلى مدينة مرسى مطروح، بطول 50 كيلو مترا، مشيدا بجهود العاملين ونسب التنفيذ.

وأوضح اللواء خالد شعيب، أن الطريق الخرساني، الذي يجري تنفيذه، بطول 300 كيلو متر، وتم تقسيمه إلى 6 قطاعات، طول القطاع 50 كيلو مترا، في اتجاه سيوة – مرسى مروح، ليتحمل النقل الثقيل للمواد الخام، من سيوة، وسيتم رصف الطريق في الاتجاه إلى سيوة بالإسفلت مع توسعته وتنفيذه على مستوى عالي، وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية، بتنمية واحة سيوة، مع أهمية الطريق سياحيا وتجاريا وتوفير الأمان و السلامة للمواطنين.

ويجري التنفيذ الفعلي، حاليا، فى قطاعين، الأول من الكيلو 100 من ناحية سيوة وحتى الكيلو 150 في الاتجاه إلى مرسى مطروح، بتكلفة 420 ملبون جنيه، والقطاع الثاني، من الكيلو 50 إلى 100 بتكلفة430 مليون جنيه، ليصل إجمالي تكلفة القطاعين 850 مليون جنيه، مع استخدام تكنولوجيا الرصف الخرسانى الحديثة.

وأضاف المحافظ، بأن الطريق بعرض ٣ حارات، بإجمالي، ويعمل في كل قطاع ماكينتي خلاطة خرسانة، مع وجود مهندسين استشاريين، للمتابعة والإشراف الفني على الأعمال وفق المواصفات الفنية.