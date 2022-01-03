محافظ بني سويف يصدر قرارا بتكليف محمد عبد التواب مديرا لمديرية التعليم بالمحافظة

بنى سويف هانى فتحى

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرار رقم "1" لسنة 2022، بتكليف محمد عبد التواب عبد المولى شلبي، للقيام بعمل مدير مديرية التربية والتعليم، وتكليف هاني رجائي حسين، بالقيام بعمل وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف.

والتقى محافظ بنى سويف صباح اليوم بمدير المديرية، وذلك فى حضور نائبى المحافظ: الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، حيث تمت مناقشة بعض الموضوعات والملفات الهامة، المتعلقة بقطاع التعليم، منها: خطة استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2021/2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، وامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي، وخطة المديرية فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية أثناء عقد الامتحانات، فضلاً عن استعدادات المديرية لبداية الفصل الدراسى الثانى وغيرها من الملفات، وذلك وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة.

وأكد محافظ بنى سويف على أهمية بذل كل الجهود والتكاتف والتعاون والتنسيق الدائم بين قيادات المنظومة التعليمية بكافة عناصرها ومكوناتها، خاصة وأن من أهم ركائز منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة استمرار التكامل والتناغم بين كافة جهود الجهات المعنية وذات الصلة فى كل القطاعات.