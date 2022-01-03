اليوم السابع
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محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذى لخطة رصف الشوارع.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 يناير 2022 02:56 م
محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذى لخطة رصف الشوارع.. اعرف التفاصيل محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لخطة رصف الشوارع
بنى سويف هانى فتحى

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لخطة الرصف للعام المالي الحالي، والتي تشمل رصف 145 شارعاً بتكلفة تصل إلى 184 مليون جنيه على مستوى مراكز المحافظة، والتي تشمل أيضا رصف أكثر من 30 شارع ترابي .

رافقه المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، وتم الانتهاء من 35 شارعاً، وجار العمل في 15 شارع آخر بمدينة بني سويف، فيما يجرى العمل في 3 شوارع رئيسية بمدينة سمسطا، وتم الانتهاء من شارعين بمدينة ناصر ، ويجرى العمل في شارعين رئيسيين بمدينة الفشن يبلغ طول أحدهما أكثر من 3كم.

ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة ميدان الأزهري، حيث تم الانتهاء من 40% من المشروع ، الذي يتضمن حوائط ساندة عند المجرى المائي "ترعة"، وسيتم توسعة المحاور المرورية ، وإضافة مساحات تصل عرضها 6 أمتار بزيادة من كل جانب، ليصل إجمالي الإضافة إلى 12متراً من الجانبين ، وغيرها من الأعمال بالمنطقة الحيوية التي تلتقي فيها عدد من الطرق الهامة.


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