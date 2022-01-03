محافظ المنوفية يستقبل وفد وزارة الأوقاف لبحث تطوير مسجد سيدي شبل الأسود

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، المهندس مجدى عيد مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف والدكتور شريف أحمد رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ، وبحضور نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والمهندس محمد ربيع منسق حياة كريمة بالمحافظة ، جيهان رشاد مدير عام آثار بالمنوفية والمهندس خالد إسماعيل مدير الإدارة الهندسية بأوقاف المنوفية.

تناول اللقاء بحث آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال ترميم مسجد سيدي شبل الأسود بمركز ومدينة الشهداء .



وأكد محافظ المنوفية بأن ترميم مسجد سيدى شبل يرجع إلى كونه مزراً سياحيا هاماً بمحافظة المنوفية وللحفاظ على التراث الإسلامي وأهميته ومكانته الأثرية ، مشيراً دعمه الكامل لتلبية كافة مطالب أهالى مدينة الشهداء وتقديم الدعم اللازم وتسخير الإمكانيات المتاحة فى شتى القطاعات ، مقدماً الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لدعمه الدائم والمستمر لأهالى المنوفية ومثمناً الدور الرائد للوزارة في تطوير مسجد سيدى شبل بالمحافظة.

هذا وقد استعرض مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف مراحل التطوير ، حيث تم إسناد أعمال تطوير وترميم مسجد سيدى شبل بمدينة الشهداء بمبلغ (3 مليون و182 ألف جنيه ) بموافقة وزير الأوقاف لترميم سقف المسجد.

وبناءً على طلب محافظ المنوفية بضرورة إعداد تقرير بكلية الهندسة جامعة المنوفية للوقوف على حالة جميع أسقف المسجد للتوسع في أعمال الترميم وزيادة الميزانية المعتمدة لتشمل أعمال أخري ، فقد تم إعداد التقرير من قبل كلية الهندسة وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والذي أفاد بوجود عيوب وشروخ أسفل بلاطة سقف الشخشيخة وعدم وجود عيوب إنشائية بعناصر المبنى من حوائط وأعمدة والكمرات وتكسير بلاط السقف مع الحفاظ على الكمرات الساقطة وتكسير واعادة صب سقف الشخشيخة حفاظاً على المسجد ، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ أعمال إضافية وضرورية لإتمام أعمال الترميم بشكل أفضل فضلا عن الأعمال السابقة بقيمة مالية (4 مليون و249 ) ألف جنيه ليصبح إجمالى ما يتم إنفاقه على ترميم المسجد (7 مليون و421 ) ألف جنيه .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جارى العمل حالياً فى تنفيذ الأعمال وسيتم الانتهاء من تطوير المسجد خلال (10) شهور من الآن، وسيتم المتابعة الدورية للوقوف على حجم التنفيذ وتذليل العقبات لسرعة نهو الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر.



