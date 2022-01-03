محافظ القليوبية: 220 معدة تواصل رفع مياه الأمطار بشوارع وطرق المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مسائية مفاجئة ليلة أمس الأحد، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وذلك للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، التي وقعت مساء أمس تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة، حيث تم المرور على مدن بنها وكفر شكر وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة.



وخلال الجولة، اطمأن المحافظ، على عمليه شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة، وعلى امتداد الطريق الزراعي وعلى أنفاق المحافظة، حيث تفقد أنفاق (الإشارة وشعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها ونفق الحدادين ومزلقان زكي بمركز ومدينة طوخ وقرية كفر أبو جمعة بقليوب ونفق المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة)، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أنه تم الدفع بـ220 معدة من شركة مياه الشرب، بالإضافة إلى عربات الكسح التابعة للوحدات المحلية موزعة على كافة أنحاء المحافظة.

يذكر أن محافظ القليوبية، أصدر تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى، من بداية الموجة مع ضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الأمطار، وتوفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.



وأكد المحافظ، على ضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية من الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية والري، وشركة المياه، بغرف العمليات بالمحافظة، وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة؛ لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.



وناشد المحافظ، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء تساقط الأمطار، وذلك بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، ومجدي نجاح رئيس مدينه قليوب، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.





الجولة التفقدية



الجولة



جانب من الجولة



جانب من جولة



شفط مياه الأمطار



