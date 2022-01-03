محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها فى 3 مدن بتكلفة 750 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمراكز ومدن بنها وطوخ وقليوب لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات، والالتقاء بالقائمين على التنفيذ لتسليم المشروعات فى أوقاتها المتفق عليها حسب الجداول الزمنية لها.

واستهل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تغطية ترعة الفلفلة المستجدة بقرية شبلنجة بمدينة بنها، والتى تبلغ تكلفتها 52 مليون جنيه بطول 15.1 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 11% ومن المقرر الانتهاء منها فى نوفمبر المقبل.

ثم توجه "الهجان"، لمدينة طوخ لتفقد مشروعات فى قطاعات الصحة والصرف الصحى والتى تمثلت فى تفقد مستشفى طوخ المركزي، حيث تابع نسبة التنفيذ وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد، واستمع المحافظ من القائمين على تنفيذ المشروع ومتابعة آخر تطورات الأعمال بالمستشفى، موجها بتحويل الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية داخل محيط المستشفى وفقا لأعمال التطوير، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى وجارى البدء فى أعمال التشطيبات للواجهات وتركيب التكييف المركزي، وتركيب المصاعد.

وأفاد المحافظ، أن المستشفى تشتمل على 16 عيادة خارجية، 90 سرير داخلي، 21 سرير رعاية مركزة، 16 حضانة أطفال، 20 ماكينة غسيل كلوي، 6 غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى عمليات النساء والتوليد كما تشمل المستشفى "مناطق انتظار - مكاتب إدارية - العيادة الخارجية - قسم للطوارئ - قسم للغسيل الكلوى - قسم للعلاج الطبيعى - قسم الأشعة - التعقيم المركزى - غرف عمليات - استراحات الأطباء ومدرسة التمريض - قسم للمعامل – حضانات - قسم للحروق - قسم جراحة المناظير"، وتبلغ تكلفة المستشفى 308 مليون جنيه.

واستكمل الهجان، الجولة بمتابعة أعمال توسعات محطة معالجة إيمياى بطاقة 10 آلاف / م3 بتكلفة 150 مليون جنيه، لتصبح الطاقة الإجمالية 30 ألف /م3 وقد بلغت نسبة التنفيذ 70%، ومقرر الانتهاء فى 30 مارس 2022.

كما تفقد توسعات محطة معالجة كومبتين بطاقة 5000 إلى 10000 متر3/يوم بتكلفة 70 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 56%، وهذه المحطة تخدم عدة قرى وعزب تابعة لمركز ومدينة طوخ وهى قرى كومبتين- كفر النخلة- منشأة العمار- كفر العمار- عزبة الباجور- عزبة الكلايلة".

كما تفقد توسعات محطة معالجة نامول، بطاقة 10 آلاف متر3/يوم بتكلفة 140 مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 45% وتخدم المحطة بعد أعمال التوسعة قرى (نامول- سنهرة -خلوة سنهرة -عرب الحصوة -كفر الحصافة - منصورة نامول - دندنا -شرق الطريق السريع - كفر حسن سعد).

ثم تابع الهجان، الجولة بمتابعة أعمال تغطية ترعة قها بقرية سنديون التابعة لمركز ومدينة قليوب بتكلفة 33 مليون جنيه بطول 10 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 49% والتى من المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري.

ومن جانبه شدد المحافظ، على دفع الأعمال بتلك المشروعات وبذل الكثير من الجهد لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية، كما وجه بنقل نواتج التطوير والحفر بالمدفن الصحى بالعبور واختتم المحافظ بمتابعة رفع الإشغالات وإزالة الأكشاك المخالفه بالطريق الزراعى أسفل الطريق الدائري، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائرى بالمحافظات التى يمر خلالها.

وجاءت الجولة بحضور كل من المهندس على عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، وأحمد وزيرى رئيس مجلس مدينه طوخ، مجدى نجاح رئيس مجلس مدينة قليوب، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أعمال تنفيذ محطات الرفع بالقليوبية



المشروع القومى لتبطين الترع



تبطين الترع بالقليوبية



تطوير الترع بالقليوبية



جانب من الجولة



خلال الجولة



متابعة العمل بالمشروعات



محافظ القليوبية خلال الجولة



محطات الرفع بالقليوبية