اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 02:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها فى 3 مدن بتكلفة 750 مليون جنيه

الإثنين، 03 يناير 2022 01:12 م
محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها فى 3 مدن بتكلفة 750 مليون جنيه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمراكز ومدن بنها وطوخ وقليوب لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات، والالتقاء بالقائمين على التنفيذ لتسليم المشروعات فى أوقاتها المتفق عليها حسب الجداول الزمنية لها.

واستهل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تغطية ترعة الفلفلة المستجدة بقرية شبلنجة بمدينة بنها، والتى تبلغ تكلفتها 52 مليون جنيه بطول 15.1 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 11% ومن المقرر الانتهاء منها فى نوفمبر المقبل.

ثم توجه "الهجان"، لمدينة طوخ لتفقد مشروعات فى قطاعات الصحة والصرف الصحى والتى تمثلت فى تفقد مستشفى طوخ المركزي، حيث تابع نسبة التنفيذ وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد، واستمع المحافظ من القائمين على تنفيذ المشروع ومتابعة آخر تطورات الأعمال بالمستشفى، موجها بتحويل الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية داخل محيط المستشفى وفقا لأعمال التطوير، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى وجارى البدء فى أعمال التشطيبات للواجهات وتركيب التكييف المركزي، وتركيب المصاعد.

وأفاد المحافظ، أن المستشفى تشتمل على 16 عيادة خارجية، 90 سرير داخلي، 21 سرير رعاية مركزة، 16 حضانة أطفال، 20 ماكينة غسيل كلوي، 6 غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى عمليات النساء والتوليد كما تشمل المستشفى "مناطق انتظار - مكاتب إدارية - العيادة الخارجية - قسم للطوارئ - قسم للغسيل الكلوى - قسم للعلاج الطبيعى - قسم الأشعة - التعقيم المركزى - غرف عمليات - استراحات الأطباء ومدرسة التمريض - قسم للمعامل – حضانات - قسم للحروق - قسم جراحة المناظير"، وتبلغ تكلفة المستشفى 308 مليون جنيه.

واستكمل الهجان، الجولة بمتابعة أعمال توسعات محطة معالجة إيمياى بطاقة 10 آلاف / م3 بتكلفة 150 مليون جنيه، لتصبح الطاقة الإجمالية 30 ألف /م3 وقد بلغت نسبة التنفيذ 70%، ومقرر الانتهاء فى 30 مارس 2022.

كما تفقد توسعات محطة معالجة كومبتين بطاقة 5000 إلى 10000 متر3/يوم بتكلفة 70 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 56%، وهذه المحطة تخدم عدة قرى وعزب تابعة لمركز ومدينة طوخ وهى قرى كومبتين- كفر النخلة- منشأة العمار- كفر العمار- عزبة الباجور- عزبة الكلايلة".

كما تفقد توسعات محطة معالجة نامول، بطاقة 10 آلاف متر3/يوم بتكلفة 140 مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 45% وتخدم المحطة بعد أعمال التوسعة قرى (نامول- سنهرة -خلوة سنهرة -عرب الحصوة -كفر الحصافة - منصورة نامول - دندنا -شرق الطريق السريع - كفر حسن سعد).

ثم تابع الهجان، الجولة بمتابعة أعمال تغطية ترعة قها بقرية سنديون التابعة لمركز ومدينة قليوب بتكلفة 33 مليون جنيه بطول 10 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 49% والتى من المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري.

ومن جانبه شدد المحافظ، على دفع الأعمال بتلك المشروعات وبذل الكثير من الجهد لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية، كما وجه بنقل نواتج التطوير والحفر بالمدفن الصحى بالعبور واختتم المحافظ بمتابعة رفع الإشغالات وإزالة الأكشاك المخالفه بالطريق الزراعى أسفل الطريق الدائري، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائرى بالمحافظات التى يمر خلالها.

وجاءت الجولة بحضور كل من المهندس على عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، وأحمد وزيرى رئيس مجلس مدينه طوخ، مجدى نجاح رئيس مجلس مدينة قليوب، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

أعمال تنفيذ محطات الرفع بالقليوبية

أعمال تنفيذ محطات الرفع بالقليوبية

 

المشروع القومى لتبطين الترع
المشروع القومى لتبطين الترع

 

تبطين الترع بالقليوبية
تبطين الترع بالقليوبية

 

تطوير الترع بالقليوبية
تطوير الترع بالقليوبية

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

متابعة العمل بالمشروعات
متابعة العمل بالمشروعات

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 

محطات الرفع بالقليوبية
محطات الرفع بالقليوبية

 

مستشفى طوخ المركزى
مستشفى طوخ المركزى

اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

مشروعات الصرف الصحى بالقليوبية

مياه الشرب بالقليوبية

مستشفى طوخ المركزى

تغطية الترع بالقليوبية

تأهيل الترع بالقليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية: 220 معدة تواصل رفع مياه الأمطار بشوارع وطرق المحافظة

الإثنين، 03 يناير 2022 09:28 ص

نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

الأحد، 02 يناير 2022 08:04 ص

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار وجهود الفرق والأطقم

السبت، 01 يناير 2022 04:51 م

محافظ القليوبية: افتتاح ميدان محطة قطار بنها تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد

السبت، 01 يناير 2022 12:06 م

محافظ القليوبية يعقد المجلس الإقليمي للسكان لمناقشة أهم محاور القضية السكانية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:25 ص

أهالى بشبين القناطر يشكون عدم وجود بوكس تليفون أرضى.. ومحافظ القليوبية يرد

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة