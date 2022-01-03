محافظ الدقهلية يكشف عن الإعداد للمرحلة الثانية لحياة كريمة.. التفاصيل

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اللواء محمد الدراج مساعد وزير الدفاع، مسئول ملف حياة كريمة واللواء عبدالحميد ابوطالب قائد الفرقة السابعة، وشهدا الاجتماع الموسع استعراض ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى لمبادرة حياه كريمة بمركز شربين، والدروس المستفادة منها لتطبيقها على المرحلة الثانية، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، والعميد طارق عرفه نائب رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثانى الميدانى، والعميد أبو القاسم عبدالمنعم رئيس فرع المياه بالشعبة الهندسية بالجيش الثانى، والعميد أحمد صالح منسق حياه كريمه بالدقهلية، و رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارة مديرى المديريات الخدمية .

وتم خلال اللقاء عرض برزنتيشن تم خلاله شرح مراحل تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بمركز شربين والدروس المستفادة من هذه المرحلة وتحديد المعوقات التى واجهت المشروع خلال أعمال التنفيذ لتفاديها خلال تنفيذ المرحلة الثانية .

ووجه "المحافظ" بسرعة الاعداد للمرحلة الثانية واختيار الأراضى المزمع إقامة مشروعات خدمية عليها وفقاً للنماذج والتصميمات المعدة مع مراعاة الابعاد والمساحات والأنماط حفاظاً على الوقت وضمان الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد .

وقرر "مختار" تشكيل لجان نوعية لمراجعة احتياجات الوحدات المحلية فى القطاعات المختلفه من خلال التنسيق مع مديريات الخدمات لضمان وصول كافة الخدمات الحكومية للمواطنين .

وشدد "المحافظ" على عدم قبول تبرع أى أرض لصالح إنشاء مشروعات خدمية عليها إلا بعد معاينتها على الطبيعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات وعدم وجود أى نزاعات عليها .

وأكد " المحافظ " على أن مبادرة حياه كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها فى إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة .

فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياه كريمه لتطوير الريف الريف المصرى من خلال تطوير كافة القطاعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .