محافظة الجيزة تواصل رصف عدد من الشوارع بالحوامدية والعمرانية وحى شمال..فيديو

كتب ـ سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال رصف وتطوير للمحاور والطرق لتيسير الحركة المرورية، ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة إنجاز مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وفى ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة مجهودات مدينة الحوامدية في تنفيذ أعمال تطوير شارع الجمهورية والتي تشمل توسعة وإزالة للتعديات علي الطريق، وتنفيذ أعمال فرد لطبقة الأسفلت، وجاري استكمال الأعمال لتيسير الحركة المرورية بذلك القطاع.

كما اطلع المحافظ علي مجهودات حي العمرانية في تنفيذ أعمال الرصف بشارع صبحى المحامى، كما تم الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية بشارعي استديو الأهرام والوحدة العربية، بالإضافه إلي البدء بفرد الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع الهنيدي وذلك من شارع الهرم حتي شارع محمود عامر، استكمالا لأعمال تطويرعدد من الشوارع بنطاق حي العمرانية وخاصة متفرعات شارعي الأهرام وترعة الزمر.

وقام حي شمال الجيزة بالبدء في رصف شارع ذكي مطر المتفرع من شارع محمد حجازى وحتي شارع بلال وجاري استكمال الأعمال لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.