محافظة الإسكندرية تعلن طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة لعدد من العمليات

أعانت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات"، عن طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة للعمليات الآتية:
*أولًا: المزايدات العلنية :*
بجلسة يوم الأربعاء 5 /1 /2022
1- عملية استغلال مطعم وكافيتريا ممر الإبراهيمية بنطاق حى وسط.
-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها
جلسة يوم الخميس 6 /1 /2022
2- عملية استغلال مطعم وكافيتريا السرايا بنطاق حى المنتزه أول.
-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.
جلسة يوم الأحد 9 /1 /2022
3- عملية استغلال شاطئ البيطاش المميز بنطاق حى العجمي.
-قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيها.
*ثانيًا: المناقصات العامة*
جلسة يوم الاثنين 17 /1 /2022
1- توريد الأحبار بأنواعها لآلات التصوير والطابعات والفاكسات الخاصة بالديوان العام والجهات التابعة له والأحياء والمديريات
-قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.
جلسة يوم الثلاثاء 18 /1 /2022
2- شراء أجهزة ومعدات لقسم الإطفاء لاستكمال تجهيز السيارات الجديدة لزوم مكافحة حوادث الإطفاء والإنقاذ والخدمات المتعددة لإدارة الحماية المدنية.
-قيمة التأمين المؤقت 84 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.
- تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادى الاتحاد.
- رقم تليفون وفاكس/ 034234140
- يمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.
- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.
- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
- آخر موعد لتقديم العطاءات فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات فى المواعيد المحددة أعلاه.
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