محافظة الإسكندرية تعلن طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة لعدد من العمليات

أعانت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات"، عن طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة للعمليات الآتية:

*أولًا: المزايدات العلنية :*

بجلسة يوم الأربعاء 5 /1 /2022

1- عملية استغلال مطعم وكافيتريا ممر الإبراهيمية بنطاق حى وسط.

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها

جلسة يوم الخميس 6 /1 /2022

2- عملية استغلال مطعم وكافيتريا السرايا بنطاق حى المنتزه أول.

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

جلسة يوم الأحد 9 /1 /2022

3- عملية استغلال شاطئ البيطاش المميز بنطاق حى العجمي.

-قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيها.

*ثانيًا: المناقصات العامة*

جلسة يوم الاثنين 17 /1 /2022

1- توريد الأحبار بأنواعها لآلات التصوير والطابعات والفاكسات الخاصة بالديوان العام والجهات التابعة له والأحياء والمديريات

-قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الثلاثاء 18 /1 /2022

2- شراء أجهزة ومعدات لقسم الإطفاء لاستكمال تجهيز السيارات الجديدة لزوم مكافحة حوادث الإطفاء والإنقاذ والخدمات المتعددة لإدارة الحماية المدنية.

-قيمة التأمين المؤقت 84 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

- تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادى الاتحاد.

- رقم تليفون وفاكس/ 034234140

- يمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

- آخر موعد لتقديم العطاءات فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات فى المواعيد المحددة أعلاه.