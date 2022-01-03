اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظة الإسكندرية تعلن طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة لعدد من العمليات

الإثنين، 03 يناير 2022 05:14 م
محافظة الإسكندرية تعلن طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة لعدد من العمليات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعانت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات"، عن طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة للعمليات الآتية:

 

 *أولًا: المزايدات العلنية :* 

 بجلسة يوم الأربعاء 5 /1 /2022 

1- عملية استغلال مطعم وكافيتريا ممر الإبراهيمية بنطاق حى وسط. 

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه. 

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها

جلسة يوم الخميس 6 /1 /2022 

2- عملية استغلال مطعم وكافيتريا السرايا بنطاق حى المنتزه أول. 

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه. 

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

جلسة يوم الأحد 9 /1 /2022 

3- عملية استغلال شاطئ البيطاش المميز بنطاق حى العجمي. 

-قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه. 

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيها.

 *ثانيًا: المناقصات العامة* 

جلسة يوم الاثنين 17 /1 /2022 

1- توريد الأحبار بأنواعها لآلات التصوير والطابعات والفاكسات الخاصة بالديوان العام والجهات التابعة له والأحياء والمديريات 

-قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه. 

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الثلاثاء 18 /1 /2022 

2- شراء أجهزة ومعدات لقسم الإطفاء لاستكمال تجهيز السيارات الجديدة لزوم مكافحة حوادث الإطفاء والإنقاذ والخدمات المتعددة لإدارة الحماية المدنية. 

-قيمة التأمين المؤقت 84 ألف جنيه. 

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

- تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادى الاتحاد.

- رقم تليفون وفاكس/ 034234140

- يمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل. 

- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية. 

- آخر موعد لتقديم العطاءات فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات فى المواعيد المحددة أعلاه.

 


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