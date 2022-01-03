 وأشار مركز التواصل عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إلى أن مجلس الوزراء الكويتي قرر إلزام القادمين بفحص PCR سلبي قبل الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس "كورونا"، اعتباراً من يوم غد /الثلاثاء/.