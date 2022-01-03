متى يستخدم الطبيب الأشعة لرؤية الأوردة فى الساق؟

كتبت فاطمة خليل

أشعة الأوردة من الفحوصات التي يستخدمها طبيبك لفحص الأوردة في الساقين، ولا تُرى الأوردة عادة في الأشعة السينية، لذلك يتم استخدام صبغة خاصة لإبرازها، وفي سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على متى يستخدم الطبيب الأشعة لرؤية الأوردة في الساق، بحسب موقع ucsfhealth.

لماذا يتم إجراء اختبار تصوير أوردة الساق

يستخدم هذا الاختبار لتحديد مواقع الجلطات الدموية في أوردة الساقين.

نتائج طبيعية

التدفق الحر للدم عبر الوريد أمر طبيعي.

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية

قد تكون النتائج غير الطبيعية ناتجة عن انسداد يمكن أن يكون سبب الانسداد:

- جلطة دموية

- الورم

كيف يتم إجراء الاختبار

يتم إجراء هذا الاختبار عادة في المستشفى سيُطلب منك الاستلقاء على طاولة الأشعة السينية يتم وضع دواء مخدر على المنطقة، يقوم الطبيب بوضع إبرة في الوريد في قدم الساق التي يتم فحصها، حيث يتم إدخال خط وريدي (IV) من خلال الإبرة. تتدفق صبغة التباين عبر هذا الخط في الوريد.

يتم التقاط الأشعة السينية أثناء تدفق الصبغة عبر الساق ثم يتم إزالة القسطرة، ويتم تضميد موقع الإبرة.