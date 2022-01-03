متحدث الخارجية الإيرانية: رفضنا طلبات متعددة من واشنطن لإجراء حوار مباشر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن بلاده رفضت طلبات متعددة من واشنطن لإجراء حوار مباشر.

وحول جولة المفاوضات النووية فى فيينا، قال خطيب زاده فى مؤتمره الصحفى الأسبوعى اليوم الاثنين، لا يمكن القبول بأى مطالب تتجاوز ما نص عليه الاتفاق النووى، لافتا أن هناك آلية واضحة للعمل فى فيينا والاتحاد الأوروبى ينسق المفاوضات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لن نقبل بأى سقف زمنى لمفاوضات فيينا وهدفنا الوصول إلى اتفاق جيد، وعلى الطرف المقابل تقديم برامج لرفع العقوبات وتأكيد التزامه بالاتفاق النووي.

وتُستأنف فى فيينا اليوم الإثنين، المفاوضات لإحياء الاتفاق النووى الإيرانى، بعد توقفها 3 أيام بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.



وكان نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية رئيس الوفد الإيرانى المشارك فى المفاوضات على باقرى كنى، أكد أن المحادثات تشهد تقدماُ حول إلغاء العقوبات.



وتجرى مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 1+4، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي.