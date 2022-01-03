اليوم السابع
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لو حدث تسريب غاز بالمنزل.. تعرف على خطوات الحماية ولا تستعمل مفاتيح الإضاءة

الإثنين، 03 يناير 2022 06:00 ص
لو حدث تسريب غاز بالمنزل.. تعرف على خطوات الحماية ولا تستعمل مفاتيح الإضاءة لهب البوتوجاز - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قد يحدث تسرب غاز من محابس البوتاجاز والسخان داخل الشقق السكنية و يتسبب فى وقوع ضحايا و مصابين نتيجة للاختناق، لذا يجب إجراء الإسعافات الأولية وخطوات الحماية في حالة استنشاق الغاز بالمنزل.

- في حالة استنشاق رائحة الغاز في البيت قم أولا بغلق محابس البوتاجاز والسخان وكذلك محبس الغاز الرئيسي، مع التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها في اتجاه عقارب الساعة.

ـ لا تستعمل مفاتيح الإضاءة أو الهاتف والأجهزة الكهربائية التي قد ينتج منها شرر كهربائى ولا تستخدم المراوح أو التكييف فى التهوية خلال وقت التسريب.

ـ قم بفتح الأبواب والنوافذ على مصراعيها للتهوية.

ـ في حالة استمرار تسريب الغاز وعدم معرفة المصدر، يجب الاتصال بشركة الغاز مباشرة والتواجد خارج الشقة حتي التأكد من انتهاء التسريب تماما.

ـ مراجعة صيانة توصيلات البوتاجاز والسخان دوريا كل 3 أشهر للتأكد من سلامة الاستخدام.

 

 

 


حرائق الدفايات

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