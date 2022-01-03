لليوم الثانى.. تلقى طلبات الوحدات السكنية المعلن عنها بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، أعمال لجنة تلقي طلبات التقديم للوحدات السكنية في المجمع النموذجي لخدمة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضح رئيس المدينة في بيان له أن فريق إدارة خدمة المواطنين بقيادة محمود كلحي، يتلقى الطلبات من المواطنين بمعاونة فريق إدارة الإيرادات بقيادة أحمد عبادي، بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا للتأكد من استقاء الملفات المستندات المطلوبة ومن ثم إجراء معاملة على المنظومة الحكومية للخدمات الإلكترونية وسداد رسوم الخدمة، تمهيدا لعرض الملفات على لجنة تحديد المستحقين وإعلان الكشوف النهائية.

واستمع رئيس المدينة إلى شرح تفصيلي عن آليات سير العمل بالوحدة، وآلية تلقي الطلبات المقدمة من المواطنين، مشددًا على ضرورة تنظيم العمل وحسن استقبال المواطنين، وتشجيع من لديه شكوي على سرعة التقدم بطلب لحلها لتخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، أن التسجيل من خلال المنظومة أصبح آلية لمكافحة الفساد والمحسوبية، لأنها تعمل على حفظ و تأمين نقل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة عن طريق شبكة مغلقة خاصة بالحكومة، مما يشكل ضمان لحصول من يستحقون الخدمات المقدمة من الدولة .