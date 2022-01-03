اليوم السابع
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"كيف تؤمن بيتك وأهلك" من الشياطين؟.. مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يجيب

الإثنين، 03 يناير 2022 02:58 م
"كيف تؤمن بيتك وأهلك" من الشياطين؟.. مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يجيب كيف تؤمن بيتك
كتب لؤى على

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كشف مجمع البحوث الإسلامية عن خريطة "تأمين البيت والأهل" بالأذكار، وذلك تحت عنوان "كيف تؤمن بيتك؟"، على النحو الآتى:
 
1 – قراءة سورة البقرة : قال رسول الله " لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة".
 
2- قراءة قوله تعالى: " وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين * وأعوذ بك رب أن يحضرون".
 
3- ذكر الله تعالى عند دخول البيت : قال رسول الله : إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان : لا مبيت لكم، ولا عشاء، وإذا دخل، فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال : أدركتم المبيت والعشاء".
 
4- المداومة على المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج من البيوت.
 
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